Küçük Kaymaklı’da, kaldığı apartmanın üçüncü kattaki dairesinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı düşüp ağır yaralanan Denys Romanenko (E-31) hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Romanenko bu sabah saat 11.15 sıralarında Küçük Kaymaklı’da Halil Sermaye Sokak üzerinde kaldığı apartmanın üçüncü kattaki dairesinin balkonundan park alanı içerisine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Romanenko, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.