Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, orta vadeli planın Şubat ayında Meclis’te görüşülerek oylanacağını ve Anayasa hükmüne bağlı olarak yasallaşacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Küçük, uzun yıllar sonra ilk kez orta vadeli planın hazırlandığını, planın ülkeye gelecek yatırımcılar için, ülkenin hem geleceği hem de bugünü açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gençlerin hayallerinin ülkenin geleceği olduğunu, üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Küçük, gençlerin projelerini desteklemenin ve onların başarılarına tanıklık etmenin önemine değindi.

Eğitim ve ekonominin iş birliği içinde olması gerektiğini söyleyen Küçük, bu iş birliğinin sürdürülebilir bir ekonomi için kritik olduğunu söyledi.

Ada TV’de katıldığı programda Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan Küçük, "Milli serveti kaybediyoruz" diyerek, bu planın önemine dikkat çekti.

Küçük, yol güvenliği konusunda yasal düzenlemeleri komite ile birlikte yaptıklarını belirterek, yol güvenliği için alınacak önlemler arasında trafik denetimlerinin artırılması, sürücü eğitimlerinin iyileştirilmesi ve altyapı yatırımlarının yapılmasının yer aldığını kaydetti.

-“Ekonomik ve hukuki düzenlemeler yapılmalı”

Küçük, şu anda hem Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi'nde hem de diğer idari ve hukuk komitelerinde, geçici ve ad hoc komiteler de dahil olmak üzere, hazırlanan yasaların yürütülmesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özellikle dijitalleşme ve belge usulleriyle ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve yapılacağını belirten Küçük, “kayıp ekonomiyi” kayıt altına alabilecek düzenlemeler yapıldığını ve yapılacağını ifade etti.

-“Hayvan Refahı Yasası ve toplumsal fayda gözetilmeli”

Küçük, Hayvan Refah Yasası'nın uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Bu yasanın maddelerinde idari para cezası ve hapis cezası olduğunu belirten Küçük, hangi görevde olursa olsun arkadaşlarıyla birlikte yasaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Küçük, ekonomik sıkıntıların duygusal, sosyal ve psikolojik sorunlarla bağlantısına değinerek, akran zorbalığını çözmek adına geç kalınmaması gerektiğini, bu konuda yapılan çalışmalar olduğunu belirtti.

Küçük, yapılan işlerin günün koşullarına uygun olmadığını ve öz eleştiri yaparak bu sorunun içine kendini de koyduğunu ifade etti.