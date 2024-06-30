52. Geleneksel İskele Festivali, hepsi birbirinden özel turnuvalarla devam ediyor. Festivalin açılışıyla birlikte başlayan İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Tenis Turnuvası’nda 2 ve 9 yaş kategorisi ile Senyör ve Tenise Hoş geldin kategorilerinde çok sayıda tenisçi, mücadele ediyor. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden ve 7 Temmuz’da son bulacak turnuvada dün (29 Haziran) akşam ödül töreni heyecanı var. Turnuvayı tamamlayan 9 yaş kategorisi tenisçiler, ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılım belgeleri de taktim edildi.

TURNUVA 7 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Tenis Turnuvası 9 yaş kategorisinde dereceye girenlere kupaları ve mücadelelerde ter döken tüm çocuklara katılım belgeleri İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa tarafından verildi. Turnuva bugün 8 yaş kategorisinin maçları ve maç sonucu ödül töreniyle devam edecek

9 YAŞ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

9 yaş erkekler

1. Karan Karakaşlı

2. Daria Damirchi

3. Hasan Aren

4. Bora Ramiz

Alt grup erkekler

1. İnan Ali Altundağ

2. Kutsal İyikal

3. Ozan Dağlı

9 Yaş Kızlar

1. Mevsim Metbulut

2. Selin Ünlüer

Yarı finalistler

Melin Amber

Çağer Emine Günser

Alt grup kızlar

1. Alina Yusipova

2. Defne Sakallı

3. Tamay Başaran