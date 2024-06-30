52. Geleneksel İskele Festivali, hepsi birbirinden özel turnuvalarla devam ediyor. Festivalin açılışıyla birlikte başlayan İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Tenis Turnuvası’nda 2 ve 9 yaş kategorisi ile Senyör ve Tenise Hoş geldin kategorilerinde çok sayıda tenisçi, mücadele ediyor. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde devam eden ve 7 Temmuz’da son bulacak turnuvada dün (29 Haziran) akşam ödül töreni heyecanı var. Turnuvayı tamamlayan 9 yaş kategorisi tenisçiler, ödüllerini aldı. Turnuvaya katılan tüm çocuklara ayrıca katılım belgeleri de taktim edildi.
TURNUVA 7 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK
Tenis Turnuvası 9 yaş kategorisinde dereceye girenlere kupaları ve mücadelelerde ter döken tüm çocuklara katılım belgeleri İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa tarafından verildi. Turnuva bugün 8 yaş kategorisinin maçları ve maç sonucu ödül töreniyle devam edecek
9 YAŞ KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER
9 yaş erkekler
1. Karan Karakaşlı
2. Daria Damirchi
3. Hasan Aren
4. Bora Ramiz
Alt grup erkekler
1. İnan Ali Altundağ
2. Kutsal İyikal
3. Ozan Dağlı
9 Yaş Kızlar
1. Mevsim Metbulut
2. Selin Ünlüer
Yarı finalistler
Melin Amber
Çağer Emine Günser
Alt grup kızlar
1. Alina Yusipova
2. Defne Sakallı
3. Tamay Başaran