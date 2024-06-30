KKTC’nin yerli hava yolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, Türk Milli Takımını Almanya’da yalnız bırakmıyor.

Fly Kıbrıs Hava Yolları, Milli takımımızın final hayalinin gerçeğe dönüşeceğine inanıyor ve yarı final için sefer planlıyor.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli takımımızın yarı finale çıkması durumunda, Fly Kıbrıs, Ercan Havalimanı’ndan Almanya’ya sefer gerçekleştirecek.

Ücretsiz Almanya bileti fırsatı!

Euro 2024 için özel bir çekiliş düzenleyen Fly Kıbrıs, yolcularına ücretsiz bilet kazanma şansı da sunuyor.

5 Eylül – 9 Aralık tarihleri arasında uçuşlara www.flykhy.com web sitesinden veya IOS ve Android uygulamalarından bilet alan ve Fly Kıbrıs Hava Yolları uygulamasını indiren yolcular arasından çekilişle belirlenecek talihliler, Almanya’da yarı finalin oynanacağı şehre ücretsiz bilet kazanacak.