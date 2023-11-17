Cuma namazı öncesi Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin engellemelerini ve zor kullanmalarını aktaran TRT Haber ekibi, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

İsrail polisi, bölgede sadece yaşananları haberleştiren TRT Haber ekibine fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının namlusu ile TRT Haber kamerasını kırdı.

TRT Haber muhabiri, kamera kırık olsa da Filistin'e devam eden saldırıları göstereceklerini söyledi.

Canlı yayın sırasında gaz bombası caminin olduğu bölgeye atıldı.

TRT Haber muhabiri, İsrail'in Mescidi Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğine dikkat çekerek "Her yerde bir engelleme, baskı var" dedi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi ve Kudüs'te daha önce de TRT Haber ekiplerinin haber yapmasını çeşitli bahanelerle engellemişti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine yaptığı fiziki saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti;

İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.

İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir.

Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mescid'i Aksa'ya cuma namazı kılmak için giden Filistinlileri görüntüleyen TRT Haber ekibine, İsrail polisi tarafından yapılan fiziki saldırıyı şiddetle lanetlediğini bildirdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz.

İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mescid'i Aksa'ya cuma namazı kılmak için giden Filistinlileri görüntüleyen TRT Haber ekibine, İsrail polisi tarafından yapılan fiziki saldırıyı kınadı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin’de bebekleri, çocukları, kadınları, sivilleri katleden İsrail, insanlık suçu işlemeyi, soykırım yapmayı sürdürüyor.

Bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine, hiçbir kuralı, ilkeyi, hukuku tanımayan İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ne yaparsanız yapın gerçekleri gizleyemez, kanlı ellerinizi saklayamazsınız."