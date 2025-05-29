Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kumarcılar Hanı’nda etkinlik düzenliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle, Toplum Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği ve Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) katkılarıyla gerçekleştirilecek. 1 Haziran Pazar günü saat 11.00’de başlayacak etkinlikte çeşitli gösteri ve aktiviteler yer alacak.

Etkinlikte, Folk-Der Minikler Ekibi, Müzik Öğretmeni Sadiye Esenyel’in çalacağı akordeon eşliğinde Kıbrıs şarkılarını seslendirecek ve halk danslarından örnekler sunacak. Kültür Dairesi Müdürü, Şirin Zaimağaoğlu ise etkinlik süresince, ilkokullarda yardımcı ders kitabı olarak okutulan "Sözcükler Diyarına Yolculuk" adlı Türkçe dilbilgisi kitabını çocuklara hediye edecek.

Etkinlikte ayrıca, Bakanlığa bağlı Otelcilik Eğitim Merkezi’nde barista eğitimini tamamlayan ve “Yeni Dünya +1 Kafe”de çalışan özel gereksinimli bireyler kahve servisi yapacak.