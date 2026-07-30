Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, "Sessiz Pırpır’ın Gürültüsü" isimli çocuk kitabının yazarı Sinem Kaşifoğlu’nu kabul etti.

Kültür Dairesi Müdürü Akın, Sinem Kaşifoğlu’nu yazarlık girişiminden ötürü kutlayarak yazarın Kıbrıs Türk çocuk edebiyatına katkılarının süreceğine inanç belirtti.

Kültür Dairesi’nin ülkenin tüm sanatçı ve yazarlarının yanında olduğunu hatırlatan Akın, yaratıcı çalışmaları ve girişimleri desteklemek ve özendirmek amacıyla ellerindeki tüm imkanları, sanatçı ve yazarların hizmetine sunmaya çalıştıklarını, Kültür Dairesi’nin kapısının yaratıcı çalışmalar yürüten herkese açık olduğunu vurguladı.

- Kaşifoğlu: Hayallerimi gerçekleştirmiş oldum

Sinem Kaşifoğlu da çocuklara kendilerini keşfetmenin, farklılıklarıyla barışmanın ve pes etmemenin önemini anlatan "Sessiz Pırpır’ın Gürültüsü" isimli ilk kitabıyla yazarlık hayallerini gerçekleştirdiğini dile getirerek kitabını Ayşe Akın’a takdim etti.

Luna Yayınlarından çıkan ve 3-7 yaş grubundaki çocuklar için olan kitabının ülkedeki kitapçılarda da satışa sunulduğunu bildiren Kaşifoğlu, yazarlık çalışmalarına ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak hazırladığı ikinci kitabı ile devam etmekte olduğunun haberini verdi.

Kültür Dairesi’nin manevi desteğinin dahi genç yazarlar için önemli olduğuna dikkat çeken Kaşifoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Akın’a teşekkür etti.