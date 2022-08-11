7. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın yedincisi, bu yıl hayatını kaybeden değerli fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek’e adanarak, bugün gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. İki ana kategoriden oluşan yarışmada kazananlara toplam 20 bin TL ödül verilecek.

Yarışma koordinatörü Zekai Altan, yarışma komite üyesi Veysi Soyer, Aksa Enerji Kurumsal İletişim Temsilcisi Burak Öktem, fotoğraf dernekleri temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yarışma konuları ve katılım koşulları hakkında bilgi verildi.

Aksa Enerji sponsorluğunda, ,iki kategoride renkli ve siyah beyaz fotoğraflarla katılım sağlanabilecek yarışmada, “Kıbrıs geleneksel el işleri ve/veya Kıbrıs geleneksel mutfağı” ve “Serbest Konu” kategorileri bulunuyor.

Dijital eserlerle başvuru kabul edecek olan yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini www.aksaenerjikibris.com internet sitesindeki başvuru formu üzerinden gönderebilecekler.

Basın toplantısını takiben eser kabulüne başlanan 7. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda son başvuru 15 Eylül 2022 tarihi olarak açıklandı. 19 Eylül’de seçici kurul fotoğrafları değerlendirecek ve sonuçlar 21 Kasım’da düzenlenecek sergide açıklanacak.

Her iki kategoride birinci gelenlere 5 bin TL, ikinci gelenlere 3 bin TL, üçüncü gelenlere de 2 bin TL ödül verilecek.

- Altan: Sergiyi Türkiye ve Afrika’da açmayı hedefliyoruz

Bu seneki yarışmanın can alıcı noktasının fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek anısına yapılıyor olmasının olduğunu kaydeden yarışma koordinatörü Zekai Altan, amaçlarının, sanatsal çalışmaları teşvik etmek ve Nevin Yüksek anısını yaşatmak olduğunu söyledi.

AKSA Fotofest ile kapsamlı bir şartname hazırladığını ve bu organizasyon için 5 büyük derneğin desteği ile hayata geçirdikleri belirtti.

- Soyer: Nevin Yüksek anısına yapılması çok anlamlı

Komite üyesi Veysi Soyer, bu seneki yarışmanın Nevin Yüksek anısına yapılıyor olmasının kendilerinin çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yarışmaya katılacak eserlerin önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış olması veya gerçeklik duygusunu kaybetmeden küçük müdahalelerin kabul edileceğinin altını çizen Soyer, yarışmanın şuan itibariyla başladığını ve web sayfasında aktif olarak ulaşılabileceğini kaydetti.

- Öktem: Fotoğraf sanatına değer katmaya davam ediyoruz

Yaratıcılık ve Kıbrıs’ın değerlerinin bir araya gelerek fotoğraf sanatıyla gözler önüne serildiği Fotofest’in yine pek çok paydaşı ile ortak bir platformda buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Öktem, “Güzel Kıbrıs’ımızın fotoğraf sanatının gelişimine destek vermek ve sanat ortamına değer katmak amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız aracılığıyla bu yıl yine Kıbrıslı sanatseverleri pek çok sanatçıyla ve eserle tanıştıracağız” şeklinde yarışmanın amacını ifade etti. Aksa Enerji olarak Fotofest ile sanatı ve sanatçıyı desteklemenin yanı sıra fotoğraf sanatına bir ömür vermiş üstatları da unutmamayı borç bildiklerini kaydeden Ökten, bu bağlamda 7. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nı bu yıl aramızdan ayrılan değerli fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek’in anısına düzenlendiğini açıkladı.