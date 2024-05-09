Sıla 4’ün 60’ıncı yılına atfen hazırlanan "Bir Damla Akdeniz – Notalar" kitabının tanıtım ve imza günü bugün İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde Kültür Dairesi Müdürlüğü himayelerinde yapıldı.

Etkinliğe grup üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz ve sanatseverler yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da katıldı.

-Tatar: “Sizler bizim değerlerimizsiniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Show TV’de genel müdür olarak görev yaptığı yıllarda, Erdinç Gündüz ile KKTC’ye özel televizyonları nasıl getirecekleri üzerine konuştuklarını anlattı.

“Sizler bizim değerlerimizsiniz” diyen Tatar, “Kültürü ve sanatıyla, ayrı bir halk olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Ülkede her nesilden çok başarılı gençler olduğunu kaydeden Tatar, bu değerlere sahip çıkıldığı için Bakanlığı ve daire yetkililerini kutladı.

-Ataoğlu: “Sıla 4’le doğduk, onların şarkılarıyla büyüdük”

Bizler “Sıla 4’le doğduk, onların şarkılarıyla büyüdük” diyen Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Bugün, şarkılarıyla büyüdüğünüz yerli sanatçı kimdir dendiğinde Sıla 4 deriz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu etkinliğin ve kitabın hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

-Zaimağaoğlu: “Beni bu göreve atadığı ve sanatçı arkadaşlarımla bu yolu yürümeme fırsat verdiği için Bakan'ıma teşekkür ederim”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise Sıla 4’ün yolculuğunda kendisinin de yer aldığını ifade etti.

Zaimağaoğlu, “Beni bu göreve atadığı ve sanatçı arkadaşlarımla bu yolu yürümeme fırsat verdiği için Bakan'ıma teşekkür ederim” dedi.

-Gündüz: “Ne gitar ne gitar teli vardı”

Sıla 4 üyelerinden Erdinç Gündüz ise konuşmasında, “Ferahzad bana 60’ıncı yıldayız dediğinde şaşakaldım” dedi.

Notaların kitapta toplanmasının önemli olduğunu dile getiren Gündüz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ne gitar ne gitar teli bulunabilen bir dönemde müziğe başladıklarını anlatan Gündüz, gelinen noktada ülkede çok başarılı müzisyenler olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

-Gürsoy: “Yolculuğun 60 yıl süreceğini öngöremedik”

Sıla 4 üyelerinden Ferahzad Gürsoy, “Bugünlere gelmek kolay olmadı” dedi, yolculuğun 60 yıl süreceğini öngörmediklerini söyledi.

Şarkılarının artık 6’ncı nesil tarafından dinlendiğini ifade eden Gürsoy bugün Türkiye’de Sıla 4 şarkılarının söylendiğini anlattı, kitabın hazırlanmasına destek verenlere teşekkür etti.

Gündüz, “Biz 2 yürek 4 kalp olarak yola devam ettik” dedi ve kaybedilen grup üyelerini de andı.

Sunuculuğunu grup üyelerinden Ferahzad Gürsoy’un kızı Çamay Çiçekseven’in yaptığı etkinlikte daha sonra kitabın hayata geçmesine katkı koyanlara plaket takdimi yapıldı, Sıla 4 üyeleri şarkılarını seslendirdi, katılımcılar kitaplarını imzalatma şansı buldu.