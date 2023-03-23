Kıbrıs'ta "kültürel mirasın yansıması” olan Larnaka’daki Zuhuri Tekkesi ve Tuzla Hamamı’nın koruma çalışmaları tamamlandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültürel Miras Teknik Komitesi (TCCH), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs’ta büyük önem taşıyan kültürel miras anıtlarının desteklenmesi” projesi kapsamında, Larnaka’da bulunan Zuhuri Tekkesi ve Tuzla Hamamı’nın koruma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

UNDP, TCCH ve AB tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre Zuhuri Tekkesi ve Tuzla Hamamı’nın koruma çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla, geçen cuma günü, Avrupa Komisyonu, diplomatik topluluk üyeleri ile UNDP ve Kültürel Teknik Miras Komitesinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Açıklamaya göre, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov, burada yaptığı konuşmada, “Bu gibi projeler barış inşa süreçlerinde çok önem taşıyor. Bu tür projeler, sadece, adada farklı bölgelerde kültürel miras anıtlarının iyileştirilmesine değil, adada bir barış kültürünün yaratılmasına da yardımcı oluyor” diyerek, “Kıbrıs’taki tüm insanların yararına, adanın kültürel mirasını korumaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Direktörü Mario Nava, “Bu anıtlar, Kıbrıs tarihinin ve kültürel mirasının zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Nava, “Avrupa Birliği, sadece düzenli fonlarla değil, bu önemli güven artırıcı önlemin bir güçlü uzlaşma ve barışçıl iş birliği aracı olmaya devam etmesini temin ederek, bu çalışmaları desteklemeye devam edecektir” dedi.

Larnaka’da kent merkezinde 17’inci yüzyılın ortalarına ait bir anıt olan Zuhuri Tekkesinde, tek bir binada bir cami ve türbe bulunuyor. Tuzla Hamamı ise Lanraka’da Hamit Bey Meydanı'nda yer alıyor. Tuzla Hamamı’nın kamusal kullanımı, Larnaka’da şehir şebeke su temininin sağlandığı 1950’li yıllarının sonlarında sona erdi.

Kültürel Miras Komitesinin Zuhuri Tekkesi’nde konservasyon çalışmaları Aralık 2021’de başladı ve Şubat 2022’de tamamlandı. Şubat 2022’de Tuzla Hamamı’nda başlayan koruma çalışmaları ise tam bir yıl sürdü.

Açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından, AB'nin 24 milyon ,915 bin euroluk finansal desteğiyle, ada genelinde 123'ün üzerinde kültürel anıtın koruma ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Komitenin öncelikli projelerini uygulanması için çeşitli bağışçıların Komiteye 35.6 milyon euroluk finansal katkıda bulunulduğu da belirtildi.