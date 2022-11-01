Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından her yıl organize edilen SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali'ne başvurular başladı.

Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay'ın yaptığı açıklamaya göre, toplam 20 filmin seçileceği yarışmada, ilk üçe giren belgesel ve kısa film yönetmenlerine plaket verilecek.

SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali’nin beşincisi, "Kubilay Cicibaba" anısına düzenlenecek ve 3 kısa film, 3 belgesel ve 7 kategoride Televizyon ödülleri sahibini bulacak.

5. SİNEVİZYON Uluslararası Film Festivali'nin film ödülleri Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube’si organizasyon başkanlığında, Antalya’da düzenlenecek törende, sadece televizyon ödülleri KKTC’de düzenlenecek törende verilecek.

Festivalin tüm başvuru gelirlerinin “Altın Patiler” Derneği’ne bağışlanacağı belirtilen açıklamada, KKTC’nin kültür ve sanatını yurt dışına taşıyarak ülkede çekilen filmleri tanıtmak, aynı zamanda ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen festivale katılacak tüm yönetmenlere ve ekiplerine başarı dileğinde bulunuldu.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2023'e olarak açıklanan yarışmaya, tüm başvurular filmfreeway.com/sinevizyon sitesinden kabul edilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin sosyal medya hesaplarından veya elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçebilecek.