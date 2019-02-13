Girne Belediyesi’nin, kış –ilkbahar kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 11 Şubat 2019 Pazartesi akşamı, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na konuk oldu.

Dramatik Yayınlarından çıkan kitabı “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor” başlığı altında gerçekleştireceği söyleşide Levent, yaşama, topluma ve insana bakış açılarını paylaşırken, kendisini dinlemeye gelen konuklarla birlikte, Girne’den “Sanata Evet” çağrısı yaptı. Levent, sanat kavramının felsefi yönleri ile insanın yaşamını etik, estetik ve adalet doğrultusunda geliştirmek anlamına geldiğini “Sanata Evet”in insanın mutluluğu doğrultusunda çözümler üretebileceği mesajını verdi.

Levent, Girne’nin “Sanata Evet” kenti olması için önerilerde de bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, interaktif söyleşinin ardından usta sanatçı Tamer Levent’e teşekkür plaketi ve çiçeği takdim etti. Güngördü, Tamer Levent’le dostluklarının uzun yıllara dayandığını ifade ederek, onu yeniden Girne’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, her zaman “Sanata Evet” dediklerinin ve bunu desteklediklerinin altını çizdi.

Tamer Levent de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’i uzun yıllardır tanıdığını, onların kentin yönetiminde olmasının Girneliler için çok büyük bir şans olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinliğin sonunda Tamer Levent, kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet ederek Dramatik Yayınlarından çıkan kitabı “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor”adlı kitabını imzaladı.