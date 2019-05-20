Tufad'dan ortak etkinlik

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ile Güney Kıbrıs’taki partneri VASILITZIA Kültür Kulübü, "Kıbrıslı gel ve dans et" sloganıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Larnaka'da yer alan ortak etkinlikte, TUFAD Başkanı Ali Tümsoy ile VASILITZIA Başkanı Antonis Lazarou konuşma yaptı.

Tümsoy, amaçlarının Kıbrıslıların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birlikte uzun yıllar barış içinde yaşayabileceklerine inanmalarını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz hepimiz Kıbrıslıyız, ortak varlığımızı, ortak kültürümüzü, ortak danslarımızla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şairler Vassilis Vlakas ve Andreas Latsis’in şiir okuduğu etkinlikte, "iki toplum arasındaki danslarda ortak unsurlar" konusunda Lucia Lazarou ve Can Sözer konuşma yaptı.

İki grup daha sonra ortak şarkılar ve ortak danslar sergiledi.