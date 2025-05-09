Kurban Bayramı dolayısıyla Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne ziyaret düzenlenecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Din İşleri Başkanlığı iş birliğinde Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününe denk gelen 9 Haziran’da gerçekleştirilecek ziyaretle ilgili kayıtlar 16 Mayıs Cuma güne kadar Din İşleri Başkanlığı’nın bölge temsilciliklerine yapılabilecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kayıt ücreti 550 TL olarak belirlenirken ziyaret için sadece KKTC vatandaşlarından başvuru kabul edilecek.

Din İşleri Başkanlığı’nın bölge temsilciliklerinde iletişime geçilebilecek numaralar şöyle:

“Lefkoşa Temsilciliği 05488424002; Gazimağusa Temsilciliği 05488424004; Girne Temsilciliği 05488424010; İskele Temsilciliği 05488424001; Güzelyurt Temsilciliği 05488419492; Lefke Temsilciliği 05488254000.”