Türkiye’nin birçok ilinde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

İstanbul Üsküdar'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleşti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nun önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.

Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Burada Filistin Destek Platformu adına basın açıklaması yapan İsmail İleri, 44 farklı ülkeden katılımcının Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu söyledi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'ye doğru her gemi yola çıktığında İsrail'in kırmızı alarm verdiğini belirtti.

Filistin'e Özgürlük Platformu, Kadıköy'de "İsrail'e tam ambargo, Filistin'e özgürlük" sloganlı yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı.

- İzmir

İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan TÜGVA İl Başkanı Yiğit Aslanata, Gazze halkının iki yıldır büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanların Filistin'deki insanlara destek olmak için bir araya geldiğini vurgulayan Aslanata, yüzlerce aktivistin 80'den fazla gemi ve yelkenliyle yola çıktığını söyledi.

- Uşak

Uşak'ta Çakaloz Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

"Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek" pankartının açıldığı yürüyüşte, bazı vatandaşlar, "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Soykırıma göz yumma", "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşların Filistin kefiyesi taktığı yürüyüşte, çeşitli sloganlar atıldı.

- Konya

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayrak ve pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının, tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

- Aksaray

Aksaray'da da Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Yapılan duanın ardından grup adına konuşan Aksaray Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Murat Görmez, Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın gemi bulunduğunu söyledi.

- Erzurum

Erzurum'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Erzurum'da sağlık çalışanları ve Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'nden tekrar cami önüne yürüdü.

- Amasya

Amasya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformunca Sultan Bayezit Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını aştığını söyledi.

- Trabzon

İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini söyledi.

- Bayburt

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği ve Bayburt-Filistin Dayanışma Platformunca, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dualar edildi.

Grup adına açıklamada bulunan Mehmet Anar, Gazze'de iki yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını çoktan geride bıraktığını söyledi.

- Ordu

Ordu Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan kalabalık sloganlar atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Erkin Baki, Gazze'de 2 yıldır yaşananların tahammül sınırlarını çoktan aştığını söyledi.

Gazze'de açıkça soykırım işlendiğini ifade eden Baki, 2 milyon insanın bir savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakıldığını dile getirdi.

- Çankırı

Çankırı'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarınca Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Filistin ve Türk bayrağı ile İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, insanlık tarihinde çok ölümlerin yaşandığını ancak hiçbir dönemde bugün olduğu kadar çıplak ve seyirlik olmadığını söyledi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'yi, "çocukların gülüşlerinin bombaların altında susturulduğu, annelerin gözyaşlarının sel olduğu kutlu bir şehir" olarak tanımladı.

- Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda da sloganlar atıldı, dua edildi.

Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini söyledi.

Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurgulayan Şen, "Gazze'deki durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır." dedi.

- Van ve Hakkari

Van'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen program için Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

Hakkari'de de İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Derneğince Bulvar Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.

- Kırşehir

Kırşehir'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş Cacabey Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

Genç İHH Kırşehir Teşkilat Başkanı Tahir Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını, sivil halka yönelik ablukanın ağırlaştırıldığını söyledi.

- Kütahya

Kütahya'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanların Gazze'ye bir kap su, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetinde olduklarını söyledi.

- Batman

Batman'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi tarafından dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi Başkanı Mehmet Latif Kaya, Gazze'de aylardır İsrail'in barbarca saldırılar yaptığını söyledi.

- Sakarya

Sakarya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dua edildi.

Programda konuşan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneği Başkanı Erol Demir, Sakarya'dan dünyaya seslendiklerini söyledi.

- Bilecik

Bilecik'te Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

- Mardin

Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

- Kayseri

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal Ergenç, Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın geminin bulunduğunu belirtti.

- Yozgat

Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih İzci, insanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için meydanda toplandıklarını söyledi.

- Nevşehir

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Kurşunlu Camisi önünde düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, yaptığı açıklamada, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun tüm devletlerin koruması altında ilerlemesi gerektiğini belirtti.

- Muş

Muş'ta Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mescid-i Aksa Platformunca Kent Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda açıklama yapan Mescid-i Aksa Platformu Sekreteri Murat Bahar, Gazze'de iki yıldır devam eden katliam ve soykırımın insanlığın vicdanını kanatan en büyük trajedilerden biri haline geldiğini söyledi.

- Adana

Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

"Gazze'de soykırım var", "Gazze ölüyor, insanlık uyuyor" yazılı dövizlerle yürüyüşe geçen grup, çeşitli sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Yürüyüş, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki Gençlik Meydanı'nda sona erdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Bülbül Camisi önünde toplandı.

Grup, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle Atatürk Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde duran grup, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

- Hatay

Öte yandan, Hatay'da da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde TOKİ Rasulullah Camisi önünde toplandı.

Burada yapılan duanın ardından araçlarına binen grup üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Habib-i Neccar Kavşağı'na hareket etti.

Kalabalık, kavşağa ulaşmasının ardından başlangıç noktasına dönerek dağıldı.