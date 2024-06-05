Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesinde Genç Parlamenterler Grubu toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kürşat, Azerbaycan Milli Meclisi Karabağ Salonunda yapılan ve “TÜRKPA üyesi ülke gençlerinin fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlar” ana temalı toplantıda katılımcı ülkelere hitap etti.

Gençlerin toplumların geleceği ve en değerli varlıkları olduğunu dike getiren Kürşat, ancak, onların sağlık sorunlarının geleceği şekillendiren önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

Modern yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının gençler arasında obezite ve beslenme bozukluklarının artmasına neden olduğunu kaydeden Kürşat, bunun bütün dünyada kronik bir sorun olduğuna işaret etti.

Kürşat, özellikle kırsal bölgelerde, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olmasının, gençlerin fiziksel sağlık sorunlarının yeterince tedavi edilememesine neden olduğunu vurgulayarak kırsal alanlarda sağlık hizmetlerine erişimin daha sınırlı olabileceği gibi, şehirlerde de çevresel faktörlerin daha fazla sağlık sorununa yol açabildiğine işaret etti.

Ruhsal sağlık sorunlarına bakıldığında ekonomik zorlukların, eğitim ve iş bulma konusundaki belirsizliklerin, gençlerde depresyon ve anksiyete gibi sorunlara yol açtığına değinen Kürşat, eğitimdeki yoğun rekabet, aile beklentileri ve sosyal medyanın yarattığı baskıların gençler arasında strese neden olduğunu söyledi.

Kürşat şunları kaydetti:

“Bazı bölgelerde madde bağımlılığı, gençlerimiz için en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu konuda yetersiz politikalar bu yarayı derinleştirmektedir. Öte yandan dijital dünya gençlerin yüz yüze iletişimden uzaklaşarak sosyal izolasyon yaşamasına sebep olmaktadır. Sadece ana başlıklarını geçebildiğim bu sorunlarla mücadele etmek için, sağlık politikalarımızı ve gençlere yönelik sosyal programlarımızı güçlendirmeliyiz.

Gençlerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyabilmek için, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmeli, sağlık hizmetlerine erişimi artırmalı ve ruhsal sağlık desteğini yaygınlaştırmalıyız. Eğitim kurumlarımızda ve toplumsal alanlarda, gençlerimizin sağlık bilincini artıracak programlar uygulamalıyız. Sonuç olarak, gençlerimizin sağlığı, toplumun sağlığıdır. Onların sorunlarını çözmek, güçlü bir gelecek inşa etmek demektir. Hep birlikte, gençlerimizin daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olmaları için çalışmalıyız. Eğitim düzeyi ve sağlık bilinci arttıkça, gençler sağlık sorunları ile daha etkin mücadele edebileceklerdir.”

Kürşat, TÜRKPA üyesi ülkelerden farklı olarak KKTC’nde yarım asrı aşkın bir süredir, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük nedeniyle gençlerin geleceği konusunda belirsizlik, umutsuzluk duygusu ve göç sorunlarının da bir gerçek olduğunu belirtti.

Bu belirsiz ortamda gençlerin geleceğini doğup büyüdüğü topraklarda göremediğine işaret eden Kürşat, Kıbrıs sorununda kalıcı bir çözüm olmamasından dolayı siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda izolasyon olduğunu ve bu durumun gençlerin geleceğine dair büyük kaygılar yaşamasına neden olduğunu da vurguladı.

Kürşat, “Gençlerimiz uluslararası spor müsabakalarına dahi katılamamaktadır. Bu durum insan haklarına dahi aykırıdır. Çok başarılı ve yetenekli genç sporcularımız Türkiye Cumhuriyeti ya da 'Kıbrıs Cumhuriyeti' takımlarında yer almak zorunda kalmaktadır. Yıllardır gençlerimiz spor ambargosu altında ezilmektedir. Gelin siyasetten sporu arındırın ve Kıbrıs Türk gençlerine sporla el uzatın ve onların önünü açın. Bizler, kendimiz için değil, geleceğimizin yapı taşları olan gençlerimiz için çalışmaktayız.” diyerek sözlerini tamamladı.