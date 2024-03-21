TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “21 Mart’ta gelen yeni günle birlikte her şeyden evvel, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletlerin içinde bulundukları bu zor şartlardan kurtulmalarını temenni ediyoruz.” dedi.

Numan Kurtulmuş, Meclis’te, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile üye ülkelerin kültür ve sanat elçilerinden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, 21 Mart’ta, asırlardır çok geniş Türk coğrafyasında, Türk illerinde “bahar bayramı”, “nevruz” ve “yeni gün”ün kutlandığını söyledi.

21 Mart’ın kıştan uyanışın, yeni bir güne başlayışın; baharın, bolluğun, bereketin, yeniden dirilişin ve insani olarak güzel hasletleri bir kere daha hatırlatmanın bayramı olarak kutlandığını ifade eden Kurtulmuş, “Bu vesileyle hem Türk dünyasının hem dost ve kardeş coğrafyaların hem de bütün insanlığın barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını, nevruzla birlikte gelen yeni günün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.