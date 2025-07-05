Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, gazeteci Kutlu Adalı için yarın yürüyüş düzenliyor.
Ortak açıklamaya göre, yürüyüş öncesi saat 19.00’da, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapılacak. Örgütler ardından saat 19.30’da Kızılbaş kilisesinde buluşulup Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü yere yürüyüş düzenleyecek, “Grup Üretim” kısa bir müzik dinletisi sunacak.
Ortak açıklamada, yürüyüşte, “6 Temmuz 1996’da evinin önünde planlı bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı’nın, faillerinin bulunması, adalet ve hakikat talebi vurgulanacağı" belirtildi.