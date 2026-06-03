Kuveyt, İran'ın Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Saldırıların şiddetli bir dille kınandığı açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan yapılan saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Saldırıların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2026 yılındaki 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği, bunların tekrarının sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı temsil ettiği kaydedildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.