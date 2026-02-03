Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) ile iletişim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, ülke sporuna katkı sağlamayı amaçlayan iş birliğinin imza töreni, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı’nın katılımıyla yapıldı. Törende, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ile Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Songur da hazır bulundu.

İmza töreni vesilesiyle KKTC sporunun mevcut durumu, Milli Olimpiyat Komitesi’nin planladığı projeler ve olimpiyat değerlerinin yaygınlaştırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, imza töreninde yaptığı açıklamada sporun toplumsal hayattaki yerine değindi. Küçüközdemir, ‘Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sporculara ve spora destek vermeyi, sporun yaygınlaşmasını önemseyerek bunu toplumsal sorumluluklarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Milli Olimpiyat Komitesi ile yaptığımız bu iş birliğinin sporun gelişimi açısından faydalı olmasını temenni ediyoruz.’ dedi. Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı da, sporcuların hazırlık süreçleri ve olimpik değerlerin anlatılması noktasında kurumsal desteğin önemine işaret etti.

Törenin ardından, spora sağladığı destekten dolayı Murat Küçüközdemir’e bir teşekkür plaketi sunuldu.