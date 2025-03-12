Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınların gücünü ve katkılarını kutlamak adına bazı projelere imza attığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell bu yıl, yurt dışında yaşayan 8 Kıbrıslı Türk kadının ilham verici öykülerini derlediği “Sınırları Aşan Kadınlar” video projesiyle kadınların gücünü uluslararası alanda kutladı. Her birinin kendi alanında başardığı başarılar, dünya çapında geniş bir kitleye ulaştırıldı ve bu güçlü kadınların ilham veren hikayeleri izleyicilere aktarıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu proje ile kadınların seslerini duyurmalarına olanak tanıdı ve onların başarılarını görünür kıldı.

Kadınların iş dünyasındaki katkılarına dikkat çekmek adına, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları Ali Gürler ve Deniz Mungan Sonuç, kadın personeli kutladı ve hediyeler verdi.

Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük binasında kadın çalışanlarla birlikte yoga ve kil atölyesi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kadınların başarılarını desteklemek adına yürüttüğü projeye dair konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Sınırları aşan Kadınlar projesi, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadınların ilham veren hikayelerini görünür kılmak adına önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Sonuç, kadınların gücüne inançlarını sürdürdüklerini, başarılarını desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.