Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) performansını inceleyerek İHA'ların üretim kapasitesinin arttırılması önerisini destekledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim ve beraberindeki üst düzey yöneticilerden oluşan heyet, İnsansız Havacılık Teknoloji Kompleksi’ne bağlı enstitüler ve işletmeler tarafından geliştirilen İHA'ların performansını inceledi.

Özellikle yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen kamikaze dronların performansını "olumlu" bulan Kim, üretim kapasitesinin arttırılması fikrini onayladı.

Kim, modern savaşların büyük ölçüde yapay zeka ile desteklenen İHA'lar etrafında şekillendiğini belirterek bu alandaki teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerektiğini ifade etti.