Kuzey Kore'de 1998-2019 yıllarında Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı yapması dolayısıyla ülkenin "sembolik devlet başkanı" kabul edilen Kim Yong-nam, 97 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi, eski Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam'ın ölüm haberini dün kamuoyuna duyurdu.

Partinin yaptığı açıklamada, "devletin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan" Kim Yong-nam'ın kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hayatının büyük çoğunluğunu siyasetle geçiren Kim Yong-nam'ın "engin bilgisi ve yüksek sorumluluk bilinciyle her zaman partiye, ülkeye ve halka hizmet sunduğu" ifade edildi.

Kim Yong-nam için düzenlenecek cenaze törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katılacağı kaydedildi.

Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı dolayısıyla 1998-2019'da ülkenin "sembolik devlet başkanı" sayılan Kim Yong-nam, devlet medyasında sık sık yer almış ve diğer ülkelerden yetkililerle bir araya gelmişti.