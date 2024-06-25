Girne'nin tanınmış simalarından Harun Köftecioğlu ile Hazal Eren, 23 Haziran Pazar akşamı adanın en gözde eğlence mekanı La Nouba'da düzenlenen görkemli bir düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Sevdikleriyle bir araya gelerek hayatlarını birleştiren çift, gece boyunca dostlarından ve yakınlarından gelen tebrikleri coşkuyla kabul etti.

La Nouba'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen törende Harun Köftecioğlu ve Hazal Eren, romantik anlarını dostlarıyla paylaşırken, eğlence dolu bir gece geçirdi. Düğün, Girne'nin sosyal hayatının önemli isimlerini bir araya getirirken, davetlilerin Mr. Joker’in çaldığı şarkılarla dans edip eğlenmesiyle de renklendi.

Harun Köftecioğlu ve Hazal Eren'in düğünü, adanın sosyal yaşamında unutulmaz bir iz bırakırken, çiftin bir ömür boyu sürecek mutluluğunun habercisi oldu.

Editör: Burhan CANBAZ