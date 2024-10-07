İskele Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle bitti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinlikte stant açanlara, katılım gösteren halka ve açılışa katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılki etkinlikte çeşitli kültürlerden tanıtım stantları kuruldu. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Filipinler, Türkmenistan, Uygur Türkleri, Hindistan, Nijerya, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Ürdün, Libya, Birleşik Krallık, Rusya, Belarus, Ukrayna, Sudan, Kazakistan, Güney Afrika, Zimbabve ve Kenya’dan gelen katılımcılar kültürlerini tanıttı.

Etkinlikte Grup Deniz Feneri, Halil Sahkın & SOS, Murat Çığ ve Orkestrası, Yahya Erenköylü ve Orkestrası konserler verdi. Ayrıca İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Azerbaycan Kültür Derneği, Filipinler, İran, AKGEM Roman Dans Grubu, Geçitkale Halk Dansları Topluluğu ve diğer dans ekipleri gösteri yaptı.