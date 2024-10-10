Lefkoşa’nın en gözde eğlence mekanlarından Kapı’da eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sezonunun ardından yeni konseptiyle müşterilerini ağırlayan Kapı’nın dün akşam ki konuğu Türkiye’nin ünlü rock grubu Yüksek Sadakat oldu.

Bütün biletlerin satıldığı konserde ünlü grup, birbirinden güzel şarkıları Kapı misafirleri için seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede olan grubun şarkılarına seyirciler de eşlik etti.

Güzel bir konsere imza atan Yüksek Sadakat grubu kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Grubun gitaristinin solosu ise geceye damga vuran anlardan biriydi.