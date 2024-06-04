Bu yıl 12’ncisi yapılacak Lapta Turizm Fesitivali 7-8-9 Haziran’da yapılacak.

Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi'nin düzenlediği festivalle ilgili bugün Manolya Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

-Ataser: “Amacımız bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek”

LAÇ Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’nın Kıbrıs Türk turizminin başladığı bölge olduğunu anımsatarak, festivalle bölgeyi, doğal, kültürel, tarihi zenginlikleri ve üretimiyle bütünlüklü bir şekilde tanıtarak yeniden turizmde cazibe merkezi haline getirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Festival Turizm komitesi, Belediye idari personeli, meclis üyeleri ve festivalin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür eden Ataser, tüm vatandaşları festivale davet etti.



-Festival programı…

Festival 7 Haziran Cuma akşamı 19.00’da kortej yürüyüşü ve festival açılışıyla başlayacak, ardından festival alanında açılış konuşmaları yapılacak.



Festivalin ilk akşamında, Efeler Gösterisi, LED Show, Sultan Durusular ve Orkestrası ile Volkan Örge ve Orkestrasının konserleri yer alacak.



8 Haziran Cumartesi akşamı, Sihirbaz Magic Show, LAÇ Belediyesi Tekin Adalı Göksu Derneği Jimnastik Gösterileri, LAÇ Belediyesi Küçükler ve Orta Grup Halk Dansları gösterileri, Karadeniz Kuzeyin Uşakları grubu gösterisi, Karşıyaka Kültür Sanat Derneği gösterisi, DİGEM Halk Dansları Gösterisi, LAÇ Belediyesi Büyükler Halk Dansları Gösterisi ile Eril Cambaz konseri olacak.



Festival, 9 Haziran Pazar akşamı sanatçı Şirin’in konserinin ardından, 21.45’te Haluk Levent’in konseriyle sona erecek.



Organizasyon boyunca festival alanında çocuklar için çeşitli oyun alanları, yiyecek-içecek, hediyelik eşya ve el sanatlarının satışının yapıldığı stantlar bulunacak.