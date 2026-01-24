Larnaka’da meydana gelen olayda, bir şahıs bıçaklandı.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka polisinin, dün, bir mağaza önündeki kaldırımda yaralı bir kişi tespit etmesi üzerine alarma geçtiğini yazdı.

Bahse konu şahsın tespit edilmesi ardından hemen hastaneye kaldırıldığını yazan gazete, yaralı şahsın ameliyata alındığını belirtti.

Habere göre yapılan ilk incelemeler neticesinde bahse konu şahsın, başka bir yerde kavgaya karıştığı tespit edildi.

Polis, olayla ilgili zanlının tespit edilmesinin yanı sıra kavganın yaşandığı yer konusunda araştırma başlattı.