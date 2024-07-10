Larnaka Tuz Gölü karşısında öğle saatlerinde çıkan büyük yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından Baf’ın Milyu bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Fileleftheros'un web sayfasından elde edilen bilgiye göre, kuru otlar, yabani bitki örtüsü ve ağaçların etkilendiği yangına, 5 hava imkanı ile müdahale ediliyor. Rum itfaiyesi bölgeye 5 itfaiye aracı gönderdiğini ve yer ekiplerinin Orman Dairesi personeli ile takviye edildiğini açıkladı.

Larnaka Tuz gölü bölgesindeki, ev ve iş yerlerini tehdit eden yangının ise kontrol altına alındığı ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlenme riski bulunduğu kaydedildi.