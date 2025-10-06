Lefke Belediyesi, fizyoterapist eşliğinde düzenlenecek sabah egzersizi programı başlattı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını ve sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Sosyal Hizmet Birimi tarafından düzenlenecek sabah egzersizi programı tüm 65 yaş üzeri bireylerin katılımına açık olacak.

Program kapsamında katılımcıların, uzman fizyoterapist eşliğinde sağlıklı yaşamı destekleyecek egzersizler yapma imkanı bulacağı belirtilen açıklamada, programa katılmak isteyen vatandaşların (0392) 728 7347 veya 0533 859 0200 numaralı telefonlardan bilgi alabilecekleri kaydedildi.