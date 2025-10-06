Maliye Bakanı Özdemir Berova, son günlerde yerel basında yer alan “Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralayıp sadece yüzde bir gümrük vergisiyle market açma izni vermesi için protokol imzalandı” iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Berova, konuya ilişkin açıklamasında, “İddia sahiplerinin ve siyasi açıklama yapanların diledikleri zaman bizlere ulaşabilecekleri ve herhangi bir konuyla ilgili doğru bilgiyi alabilme olanakları varken, bu olanağı göz ardı ederek tamamen dedikodudan ibaret olan söylentiler üzerinden açıklama yapmaları, tarafımızca halkımızı manipüle etme girişimi olarak görülmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçim dönemi olduğu düşünüldüğünde, yapılan bu tür girişimlerin ne siyasi etik, ne de toplumun doğru haber alma özgürlüğüyle bağdaştığını kaydeden Berova, “Bir kez daha halkımızı doğru bilgilendirmek adına tekrar etmek isteriz ki, Bakanlar Kurulu, Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralamamış ve herhangi bir düşük gümrük vergisiyle market açma izni vermemiştir.” dedi.