Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu ülkede ve bölgede meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için bu akşam eylem yapacak. Eylem, saat 17.30’da Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde (Gümrük Binaları yanı) gerçekleştirilecek.

Platform açıklamasına göre, “Ülkede ve bölgede giderek artan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek, bu konuda Hükümetin, Karayolları Dairesi’nin ve yerel yönetimlerin üzerlerine düşen sorumlulukları alıp gereğini yapmaları için onları uyarmak” amacıyla eylem yapılacak.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri eylemde, ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesini, eksik ikaz trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanmasında ve bunun dışında araçların trafikte emniyetli şekilde seyretmesini, vatandaşların da yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenlerin derhal yapılmasını talep edecek.

Açıklamada, “Başka canları kaybetmeden, bu konuda öncelikle Karayolları Dairesi ve Belediye olmak üzere herkes üzerine düşeni hemen yapmalı” denilerek tüm vatandaşlar eyleme destek vermeye davet edildi.