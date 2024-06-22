Uptown Büyük Anadolu Girne Otel, dün akşam muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Aralarında eski Bakan ve Milletvekili Serdar Denktaş’ın da olduğu Native Cypriots grubu, Uptown koru alanında unutulmaz bir konsere imza attı.

Serdar Denktaş’ın yanı sıra Bülent Berkay, Erhan Özbeşer, Kozan Pakkener ve Mehmet Çoban’ın yer aldığı grubun konseri büyük beğeni topladı.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin de ailesi ile birlikte izlediği konsere ilgi büyüktü.

Grup geceye Sıla 4’ün “Gelmedin” şarkısı ile başladı.

Grubun seslendirdiği MFÖ şarkıları da geceye damga vururken bir çok farklı tarzda söylenen nostaljik şarkılar dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Gruba gecenin ilerleyen dakikalarında Kıbrıslı Türk müzisyen Osman Cankoy da katıldı.

Serdar Denktaş, sahneye eşi Müge Denktaş’ı da davet etti ve “Öpecem seni” şarkısında birlikte düet yaptı.

Gecenin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı.