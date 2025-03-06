 Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin düzenlediği 13’üncü “Geleneksel Orkide Gözlem Yürüyüşü” pazar günü yapılacak.

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı M. Türkay Fotalı’nın açıklamasına göre, yürüyüş derneğin yönetim kurulu üyelerinden olan, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar ve Ulaş Hüssam çifti anısına düzenlenecek.

Ücretsiz olacak, katılanlara belge de verilecek 6,7 kilometrelik yürüyüşte orkideler de gözlemlenebilecek.

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Etkinliğe katılmak isteyenler saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) toplanacak, konuşmalarla folklor gösterisinin ardından saat 10.00’da yürüyüşe geçilecek.