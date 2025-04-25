Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için hayata geçirdiği “Bahçe ve Oyun Alanları Düzenlemesi Projesi”nin açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre açılış törenine Okul Müdürü Soner Öykem ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Zekiye Türköz katılarak birer konuşma yaptı. Törende, projeye katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Projenin; kış bahçesi için kauçuk zemin düzenlemesi ve oyuncak temini, büyük bahçede voleybol ağı kurulması, küçük bahçede salıncak ve oturma banklarının yenilenmesi, eğitim materyalleri ile kırtasiye ambarı için beş adet kütüphane tarzı dolap temininden oluştuğu belirtildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Genel Sekreteri Seval Oyaltan, kulübün kurulduğu günden bu yana toplumun farklı kesimlerine hizmet etmeyi ilke edindiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyaç sahibi öğrencilerimize destek oluyor, yaşlı ve engelli bireylerimize yardımcı oluyor, hastanelere bağışlar yapıyor, çevre farkındalığını artırıyor, kültürel etkinliklere öncülük ediyoruz. Bizler dostluğa, dayanışmaya ve hizmet etmeye inanan bir aileyiz. Daha duyarlı, daha güçlü bir toplum için gönülden çalışıyoruz.”

Bu yıl Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na hizmet etmeyi seçtiklerini belirten Oyaltan, “Buradaki çocuklarımızın mutlu olması bizim de görevimiz, hatta en büyük sorumluluklarımızdandır. Bu yüzden, onların keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları ve bahçeler oluşturduk. Okulu daha kullanışlı, daha sıcak, daha sevgi dolu bir hale getirmek için katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

(DOĞ/YIL) Fotoğraflı