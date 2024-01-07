Lefkoşa'da bir hafta önce meydana gelen hırsızlıkla alakalı 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 31 Aralık 2023 tarihinde park halinde bulunan THD 727 plakalı araç içerisinde muhafaza edilen 2 bin 7 yüz TL nakit para ve 2 adet cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.D.A.(E-20) ve E.Ç.(E-19) tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.