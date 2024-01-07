Lefkoşa'da bir hafta önce meydana gelen hırsızlıkla alakalı 2 kişi tutuklandı.
İki zeytin ağacını kökünden, üç adet harnup ile iki adet zeytin ağaçlarının da dallarını kesip alan şahıs tutuklandı
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 31 Aralık 2023 tarihinde park halinde bulunan THD 727 plakalı araç içerisinde muhafaza edilen 2 bin 7 yüz TL nakit para ve 2 adet cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.D.A.(E-20) ve E.Ç.(E-19) tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.