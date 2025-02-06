Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne su sağlayan şebekede meydana gelen arıza nedeniyle diyaliz hizmetlerine kısa süre ara verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, a cil diyaliz hizmeti görmesi gereken hastaların Girne Devlet Hastanesinde tedavilerine devam edebileceği, sağlık hizmetlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Hassas cihazlar, arıtılmış su ile çalıştırılmak zorundadır. Cihazların ve buna bağlı hastalarımızın zarar görmemesi adına, Diyaliz Servisi hizmetlerine kısa bir süre ara verilmiştir” denildi.

Diyaliz cihazlarının yetkili firmaları ile görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, bu gece Türkiye’den gelecek teknik ekibin bakım onarımlarını yapıp cihazların ve sistemin güvenliğini sağlayacağı, çok kısa sürede yeniden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Diyaliz Servisinde hizmet verilmeye başlanacağı ifade edildi. .