Lefkoşa – Girne ana yolunda bugün seyir halindeki bir araç tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11.25 sıralarında Girne istikametine doğru giden aracın motor bölümündeki benzin kaçağı, sıcak aksamlara temas ederek yangına neden oldu.

Alevler, yol kenarındaki kuru otlar ile iki akasya ağacına da sıçrayarak yaklaşık 300 metrekarelik alana zarar verirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.