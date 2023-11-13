Lefkoşa-Girne ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında bu sabah meydana gelen kazada kimliği meçhul sürücü, iki bisikletliye çarptı. Kaza sonucu iki bisiklet sürücüsü de yaralandı. Araç sürücüsü aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile 06.30-06.50 saatleri arasında güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güneye doğru seyreden Berkal Volkan (E-36) ve Nurettin Ulvi’nin (E-46) kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüleri Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi’nin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Kazaya methaldar araç sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma devam ediyor.