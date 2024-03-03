Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy civarında dünakşam meydana gelen zincirleme kazası ucuz atlatıldı.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 19.15 raddelerinde, Boğazköy’de Lefkoşa/Girne ana yolu 5-6. kilometrelerinde kuzeye doğru seyreden Rıdwan Olabode Fawemi (E-24) yönetimindeki VC025 plakalı salon araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyir halinde olan Harika Eyyamoğlı (K-36) yönetimindeki KH237 plakalı salon aracın sağ arkasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride doğru savrulan VC 025 plakalı araç, o esnada sağ şeritte seyir halinde olan Caleb Markus Ladan (E-34) yönetimindeki KF 784 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa savrulan KF784 plakalı araç orta refüje çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.