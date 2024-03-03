Lefkoşa - Girne ana yolunun Boğazköy civarında dünakşam meydana gelen zincirleme kazası ucuz atlatıldı.

Boğazköy’de seyir halindeki bir araç yandı Boğazköy’de seyir halindeki bir araç yandı

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 19.15 raddelerinde, Boğazköy’de Lefkoşa/Girne ana yolu 5-6. kilometrelerinde kuzeye doğru seyreden Rıdwan Olabode Fawemi (E-24) yönetimindeki VC025 plakalı salon araç,  sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyir halinde olan Harika Eyyamoğlı (K-36) yönetimindeki KH237 plakalı salon aracın sağ arkasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride doğru savrulan VC 025 plakalı araç, o esnada sağ şeritte seyir halinde olan Caleb Markus Ladan (E-34) yönetimindeki KF 784 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafa savrulan KF784 plakalı araç orta refüje çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.