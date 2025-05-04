Devlet sanatçısı, piyanist Rüya Taner “Rüya ile Gerçek” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yarın Mağusa Türk Maarif Koleji, 7 Mayıs Çarşamba günü ise Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek.

Taner, kendi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında yarın saat 10.00’da Mağusa Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerle sohbet edecek ve kısa bir piyano dinletisi sunacak.

Rüya Taner'in Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki öğrencilerle buluşması ise saat 10.30’da olacak.

“Rüya ile Gerçek” sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı bölgelerdeki okullarda düzenlenen buluşmaların, öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmayı ve onları yaratıcı alanlara teşvik etmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada "Proje, yalnızca bir konser etkinliği olmanın ötesinde, gençlerle birebir temas kurularak onların hayalleri, hedefleri ve duygularına dokunan bir sanat deneyimi sunuyor." denildi.