Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplanarak, yeni yıl kutlamaları süresince alınacak tedbirleri görüştü.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa sınırlarındaki belediyelere ait zabıta ekiplerinin hazır olduğu, tüm birimlerde nöbetçi olacak şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Acil durumlarda belediyelere ulaşılacak telefon numaraları şu şekilde paylaşıldı:

“Lefkoşa Türk Belediyesi ulaşım no: 185

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ulaşım no:186/05338203448 /05338523894

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ulaşım no: 1828/03922323633/ Whatsapp hattı:05428552222”

Açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından alınan tedbirlere de işaret edilerek, şehir içerisinde, yollarda ve alkollü içki satılan mekanlar için gerekli tedbirlerin alındığı ve takviye ekiplerinin hazır olduğu kaydedildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’ne ulaşılabilecek numaralar şöyle:

“Lefkoşa Polis Müdürlüğü ulaşım no: 155/03922283311/03922283411

Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü no: 101”