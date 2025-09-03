Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında, dün 20.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Alkollü içki tesiri altında bağırarak çevreye rahatsızlık veren bir şahıs tutuklandı.

Toplam bin 962 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, 209’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 133’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

– İskele’deki denetimler

İskele’deki denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde bin 380 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 132’si yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 47’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 2’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak ve 27’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 254 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 58 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.