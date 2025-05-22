Lefkoşa ve İskele'de polisin dün 22.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk saptanmadı. Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Bin 590 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde, sürücülerin 101'i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü emniyet kemeri takmadan, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız ve 1’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 130’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 318 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç ise trafikten men edildi.

- İskele’deki denetimler… 306 sürücüsü trafik cezası aldı, 34 araç trafikten men edildi

İskele’deki denetimlerde ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde toplam bin 550 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 146’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 5’i kamu taşıma işletme izinsiz (T) yolcu taşımak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 306 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 34 araç ise trafikten men edildi.