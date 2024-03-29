Konuyla ilgili Lefkoşa Kabristanlığı İdari İşleri Sorumlusu Münür Avşaroğlu Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına konuştu.
Avşaroğlu yaklaşık 3 ayın sonunda mezarlıkta defin işlemlerinin gerçekleşemeyeceğini, yer kalmadığını ve alternatif yeni mezarlığın yapımına başlandığını söyledi.
Mezarlıkta sonlara yaklaşıldığını söyleyen Avşaroğlu, Hamitköy tarafında yeni yapılacak mezarlık ile birlikte sorunun ortadan kalkacağını dile getirdi.
Avşaroğlu, yeni yapılacak olan Kabristanlığın önümüzdeki çeyrekte tamamlanacağını söyledi.
Avşaroğlu, Mevcut kabristanlıkta ölüm oranlarına bakıldığında 3 -4 aylık bir kapasitenin kaldığını ifade etti.