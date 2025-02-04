Lefkoşa Kaymakamlığı, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerini 28 Şubat’a kadar Kaymakamlığa vermeleri gerektiğini açıkladı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, başvuru yaparken dilekçeyle birlikte 2024 yılı alkollü içki satış ruhsatı fotokopisi, işyeri koçanı veya kira sözleşmesi, bağlı olduğu Belediye’den alınan 2025 yılı işletme izni, Çalışma Dairesi’nden tescil belgesi ve Gelir ve Vergi Dairesinden alınacak Vergi Güvenlik belgesi sunulması gerektiği de kaydedildi.