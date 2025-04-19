Lefkoşa ve Girne Kaza Mahkemeleri’nde engelli bireyler için asansör kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve engelli bireylerin mahkemelerde yaşadığı erişilebilirlik sorununa dikkat çekilen kamu spotunun ardından Lefkoşa ve Girne Kaza Mahkemeleri’nde engelli bireyler, yaşlılar ve yürümekte zorluk çeken bireylerin kullanacağı asansör kurulduğu belirtildi.

Sibel Tatar, konuyla ilgili açıklamasında, toplumun her bireyinin eşit şartlarda adalete erişiminin temel bir insan hakkı olduğuna işaret ederek, bu konuda farkındalık yaratmak ve çözüm üretmekten duyduğu mutluğu dile getirdi.

Tatar, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.