Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de operasyon yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.A.M.I. (30) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 300 gram hintkeneviri, 5 gram tütünle karışık hintkeneviri ve 30 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen 3 hassas terazi, metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 87 bin 100 TL ile 50 Euro nakit para tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Aynı gün Girne’de yapılan bir başka operasyonda, O.B.K. (20) isimli şahsın ikametgahında ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 50 gram hintkeneviri, 2 gram kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 16 adet hap bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen bir hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 300 TL, 2 bin 598 ABD Doları, 80 Stg ve 20 Euro nakit para ele geçirildi. Bu şahıs da tutuklandı ve soruşturma sürüyor.