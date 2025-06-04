Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arasında, gerçekleştirilen eş zamanlı trafik denetimlerinde 83'ü süratten olmak üzere 309 araç sürücüsü ceza aldı; 62 araç trafikten men edildi.

Eş zamanlı asayiş denetimlerinde ise İskele’de kumarhaneye girmesi yasak 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Lefkoşa’da trafik ekiplerinin denetimlerinde 45’i yasal hız sınırı üzerinde, 1’i alkollü içki tesiri altında, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 160 sürücüye ceza kesildi, 27 araç da trafikten men edildi.

İskele'deki trafik ekiplerinin denetimlerindeyse 38’i süratli, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 11’i muayenesiz, 27’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sigortasız araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 50’si diğer trafik suçlardan olmak üzere 149 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza kesildi, 35 araç da trafikten men edildi.