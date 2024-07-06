Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 20:00-24:00 saatleri arasında Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetlemelerde, yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 17 kişi tespit edildi, söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından ise 2 bin 223 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 71’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 65’i seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız olmak üzere toplam 607 araç sürücüsü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı ve 64 araç ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de denetlenen alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde de 675 araç sürücüsü kontrol edildi, 86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimlerde 14 araç ise trafikten men edildi.